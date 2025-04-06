Власти Грузии допустили возможность восстановления территориальной целостности страны

Восстановление территориальной целостности Грузии — вполне реальная задача. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi, обсуждая принадлежность Абхазии и Южной Осетии.
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