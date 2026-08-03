Впервые с 2022 года. Последний мост между Одессой и НАТО уничтожен. Десятки тонн оружия на дне. Следом рванули главную логистическую артерию

AB

Andrey B-V

Может уже начнем УкРуину долбить? Стратегический мост частично разрушен, шел ПЯТЫЙ ГОД ВОЙНЫ! А что раньше то, команды не было? Почему не было? Почему все только сейчас более менее начинается? Что мешало и, самое главное - КТО МЕШАЛ? А ведь есть в городе-герое Москве и не где ни будь, а в руководстве страны, те КТО МЕШАЛ и МЕШАЕТ до сих пор! Что бы победить и УкРуину и НАТО на УкРуине необходима ЧИСТКА руководства страны, чистка олигархов и барыг, а особенно граждан депутатов всех уровней. Вот тогда точно Победа будет за нами и ждать ее придется очень не долго.