Фото: Por Andshel - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Wikipedia Среди автомобилистов до сих пор жив старый стереотип: цепь ГРМ — это «вечный» узел на весь срок службы мотора, а ремень — хрупкий расходник, который может порваться в любой момент.