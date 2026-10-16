Фото: Por Andshel - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Wikipedia Среди автомобилистов до сих пор жив старый стереотип: цепь ГРМ — это «вечный» узел на весь срок службы мотора, а ремень — хрупкий расходник, который может порваться в любой момент.
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Весь полк не в ногу. Один поручик в ногу. Дураки там в забугорном автопроме.
Как по мне, так ремень все таки предпочтительнее, главное следить за всем движком в комплексе....