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FiNE NEWS

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Утверждена комплексная инженерная схема для территории «Выставочного центра» в Пресненском районе Москвы

Глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов сообщил об утверждении Комплексной схемы инженерного обеспечения (КСИО) для территории «Выставочного центра» площадью 164,4 гектара в Пресненском районе столицы.

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