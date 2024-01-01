В канун Нового года в Прикамье соседи спасли из огня двухлетнего малыша

Никто не погиб и не пострадал.В канун Нового года в Прикамье из огня спасли двухлетнего малыша. Пожар вспыхнул на кухне квартиры на первом этаже пятиэтажного дома на улице Победы в Краснокамске около полудня 31 декабря.