Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.
Армен Гаспарян рассказал о "непревзойденной глупости" западных политиков
Комментарии
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ВП
Виктор Попов
Уважаемые! "таких политиков в мире остались единицы"! А, ведь, Гаспарян ПРАВ!!! Да - да!!! Таких "политиков", готовых разглагольствовать на Мировые Темы - от Экономики и до Политики в Чужих Государствах а не в Своём(!) - НУЖНО ещё Поискать и Поискать!!!
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3 н.
m
magdoc21
А вы, батенька, шизофреник из своры азербаранов, мимикрирующего под якобы недовольного армянина, и это аксиома.
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3 н.
Misha Glusch
обезянки дрессированные, что с них взять?
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2 н.
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