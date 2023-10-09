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Армен Гаспарян рассказал о "непревзойденной глупости" западных политиков

Армен Гаспарян рассказал о "непревзойденной глупости" западных политиков

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.

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Комментарии
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ВП
Виктор Попов
Уважаемые! &quot;таких политиков в мире остались единицы&quot;!  А, ведь, Гаспарян ПРАВ!!!  Да - да!!!  Таких &quot;политиков&quot;, готовых  разглагольствовать на Мировые Темы - от Экономики и до Политики в Чужих Государствах а не в Своём(!) - НУЖНО ещё Поискать и Поискать!!!
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3 н.
m
magdoc21
А вы, батенька, шизофреник из своры азербаранов, мимикрирующего под якобы недовольного армянина, и это аксиома.
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3 н.
Misha Glusch
обезянки дрессированные, что с них взять?
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2 н.

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