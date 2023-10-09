Армен Гаспарян рассказал о "непревзойденной глупости" западных политиков

ВП

Виктор Попов

Уважаемые! "таких политиков в мире остались единицы"! А, ведь, Гаспарян ПРАВ!!! Да - да!!! Таких "политиков", готовых разглагольствовать на Мировые Темы - от Экономики и до Политики в Чужих Государствах а не в Своём(!) - НУЖНО ещё Поискать и Поискать!!!