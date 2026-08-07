Руслан Терновой о двух золотых медалях на Евро-2026 в Париже: «Мы доказали, что мы лучшие в Европе»

Российский прыгун в воду Руслан Терновой оценил свое выступление на чемпионате Европы-2026 в Париже. Напомним, он завоевал две золотые медали (в синхронных прыжках с вышки 10 м и в личном турнире на вышке 10 м).
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