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Спорт Уик-Энд

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Руслан Терновой о двух золотых медалях на Евро-2026 в Париже: «Мы доказали, что мы лучшие в Европе»

Руслан Терновой о двух золотых медалях на Евро-2026 в Париже: «Мы доказали, что мы лучшие в Европе»

Российский прыгун в воду Руслан Терновой оценил свое выступление на чемпионате Европы-2026 в Париже. Напомним, он завоевал две золотые медали (в синхронных прыжках с вышки 10 м и в личном турнире на вышке 10 м).

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