В Смоленске медицинский колледж устроил экспресс-обучение в День открытых дверей

В учреждении прошёл Единый день открытых дверей в рамках федеральной программы «Профессионалитет» Мастер-класс по лепке коронок для зубов, уколам и наложению повязок провёл для участников Единого дня открытых дверей в рамках федеральной программы «Профессионалитет» Смоленский базовый медицинский колледж.