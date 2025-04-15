В Смоленске медицинский колледж устроил экспресс-обучение в День открытых дверей

В учреждении прошёл Единый день открытых дверей в рамках федеральной программы «Профессионалитет» Мастер-класс по лепке коронок для зубов, уколам и наложению повязок провёл для участников Единого дня открытых дверей в рамках федеральной программы «Профессионалитет» Смоленский базовый медицинский колледж.
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