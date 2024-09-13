«Каролина» пригласила Сэма Ганье на просмотр. Форвард провел 17 сезонов в НХЛ

По данным PuckPedia, 35-летний форвард приедет в тренировочный лагерь «Харрикейнс». В прошлом сезоне Ганье подписал сначала пробный контракт с «Эдмонтоном», а после этого остался в команде, заключив полноценный договор.
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