В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии

Приднестровье обеспокоено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур, находящихся в регионе, об этом заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос.
Приднестровье обеспокоено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур, находящихся в регионе, об этом заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос.
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