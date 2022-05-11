В Тульской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего депутата областной Думы в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств

Следственными органами СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Тульской областной Думы и фактического руководителя коммерческой организации, а также его заместителя, зарегистрированного в качестве депутата муниципального образования город Чекалин Суворовского района, и менеджера общества с ограниченной ответственностью.