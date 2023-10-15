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‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 15 октября, время быстрых и энергичных дел. В силу возросшей импульсивности стоит заняться не требующими особой концентрации внимания и больших временных затрат вопросами и проблемами.

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