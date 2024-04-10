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Министр ван Леувен заявил, что Нидерландам придется заплатить за безопасность

Министр ван Леувен заявил, что Нидерландам придется заплатить за безопасность

Нидерланды будут вынуждены привыкнуть к идее, что им придется заплатить высокую цену за свою безопасность, заявил уходящий в отставку министр по вопросам внешней торговли страны Джеффри ван Леувен в своем выступлении в Лейденском университете.

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