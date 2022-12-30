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ЦСКА не получал предложений по Карраскалю. Хавбек не хочет уходить из клуба (Bobsoccer)

ЦСКА не получал предложений по Карраскалю. Хавбек не хочет уходить из клуба (Bobsoccer)

ЦСКА не собирается расставаться с хавбеком Хорхе Карраскалем. Армейцы не получали предложений по 24-летнему колумбийцу, сообщает Bobsoccer.

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