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Отказ от Антироссии автоматически возвращает Украину в лоно Русского мира

Отказ от Антироссии автоматически возвращает Украину в лоно Русского мира

Военные действия на Украине не могут завершиться, пока не будут устранены первопричины конфликта. Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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