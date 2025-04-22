Отказ от Антироссии автоматически возвращает Украину в лоно Русского мира

Военные действия на Украине не могут завершиться, пока не будут устранены первопричины конфликта. Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».