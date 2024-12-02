КДК РФС рассмотрит угрозы Гончаренко в адрес судьи Бобровского

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит угрозы в адрес судей со стороны главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко в матче 17-го тура с «Ростовом».
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