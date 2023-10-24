Андрей Бочкарёв: До 2027 года в Москве будет введено в строй 32 объекта культуры

В Москве до 2027 года введут 32 объекта культуры Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в течение трех лет в столице планируется построить и реконструировать 32 объекта культуры за счет средств бюджета.