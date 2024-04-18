Владимир Ильич Ленин умер ровно сто лет назад. Еще долгие десятилетия имя его было для советского человека было чем-то вроде исторического маяка, а его сочинения – философским, политическим и идеологическим катехизисом.
«Вина за развал Советского Союза лежит не на Ленине и не на Сталине. Они никаких бомб не закладывали»
Комментарии
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Андрей Тимохин
👍👍👍
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18 час.
ЕБ
Елена Бреслова
класс!👍🤝 аргументированно, в отличии от всяких ботов-батов и прочих помойловых🤮
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16 час.
МГ
Малик Гумеров
"Ведь все социальные завоевания человечества прежде всего были реализованы на практике в Советском Союзе. Люди это помнят. ............... Эти люди обладали колоссальной властью ..., а жили скромно, достойно. Поэтому эти идеи всегда будут находить приверженцев. Всегда найдутся политические силы, которые будут бороться за эти идеи, будут их отстаивать." За Ленина за Сталина УРА ! УРА ! УРА !
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10 час.
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