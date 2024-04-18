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«Вина за развал Советского Союза лежит не на Ленине и не на Сталине. Они никаких бомб не закладывали»

«Вина за развал Советского Союза лежит не на Ленине и не на Сталине. Они никаких бомб не закладывали»

Владимир Ильич Ленин умер ровно сто лет назад. Еще долгие десятилетия имя его было для советского человека было чем-то вроде исторического маяка, а его сочинения – философским, политическим и идеологическим катехизисом.

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Комментарии
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Андрей Тимохин
👍👍👍
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18 час.
ЕБ
Елена Бреслова
класс!👍🤝 аргументированно, в отличии от всяких ботов-батов и прочих помойловых🤮
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16 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Ведь все социальные завоевания человечества прежде всего были реализованы на практике в Советском Союзе. Люди это помнят. ............... Эти люди обладали колоссальной властью ..., а жили скромно, достойно. Поэтому эти идеи всегда будут находить приверженцев. Всегда найдутся политические силы, которые будут бороться за эти идеи, будут их отстаивать.&quot;    За Ленина  за Сталина  УРА ! УРА ! УРА !
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10 час.

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