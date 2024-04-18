«Вина за развал Советского Союза лежит не на Ленине и не на Сталине. Они никаких бомб не закладывали»

МГ

Малик Гумеров

"Ведь все социальные завоевания человечества прежде всего были реализованы на практике в Советском Союзе. Люди это помнят. ............... Эти люди обладали колоссальной властью ..., а жили скромно, достойно. Поэтому эти идеи всегда будут находить приверженцев. Всегда найдутся политические силы, которые будут бороться за эти идеи, будут их отстаивать." За Ленина за Сталина УРА ! УРА ! УРА !