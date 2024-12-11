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Петербургский дневник

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  • Леонид
    Абсолютно согласен. Давно пора этих "рэмбов недоделаных" наказывать.В России могут на...
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  • федор
    Ты петушара можешь только обсудить своё очко с пшеком ! Тварь убогая!!!Президент Франции...

Орбан: Зеленский отверг предложение по перемирию с Россией на Рождество

Орбан: Зеленский отверг предложение по перемирию с Россией на Рождество

Украинский президент отказался от обмена пленными Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не принял предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными, сообщает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.

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