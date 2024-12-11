Орбан: Зеленский отверг предложение по перемирию с Россией на Рождество

Украинский президент отказался от обмена пленными Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не принял предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными, сообщает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.