Орбан: Зеленский отверг предложение по перемирию с Россией на Рождество

Украинский президент отказался от обмена пленными Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не принял предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными, сообщает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.
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