Адвокат Молохов: Игорь Стрелков может отправиться добровольцем в зону СВО

ЛС

Лидия Санникова

Чтобы через два месяца на свободу? Так Пригожин своих вызволял Где-то отсидится... "Свою суровую репутацию, которую ему создали искусственно, он уничтожил. На Донбассе он действительно контролировал передовую линию фронта. Подконтрольные ему подразделения держали и оттягивали на себя силы украинской армии — даже не столько армии, сколько добровольческих батальонов. Но он оказался слаб, сломался, у него наступил психологический кризис. 5 июля 2014 года. Он оставил Славянск. К этому можно относиться по-разному, но связано это было не с каким-то военным расчетом, а с психическим переутомлением Гиркина. Ему все надоело — и он, так сказать, свалил? Абсолютно верно. Причем свалил очень некрасиво, оставив людей, которые ему доверились, мирных жителей, бросив документы, паспорта ополченцев, не вывезя их (до сих пор некоторые ополченцы ходят без паспортов, потому что они в Славянске и Краматорске остались). Гиркин бросил там оружие. Из Славянска вышло пять колонн. Первая прорубает путь, последняя принимает на себя удары противника (что и произошло). Командир, как с тонущего корабля, должен уходить последним. А он вышел в самой безопасной колонне — второй, доехал до Донецка, сел в бункер, защищенный от обстрелов, и фактически оттуда не выходил, пока его Бородай не вывез из города в полуневменяемом состоянии." Андрей Пинчук. И его в Донбасс?