Таяние ледника в Гренландии становится системной катастрофой

Учёные GEUS опубликовали тревожный отчёт: ледяной щит Гренландии теряет массу 30 лет подряд. За последний год страна потеряла 173 млрд тонн льда.
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