Microstrategy запланировала запуск DID

MicroStrategy “нашла себя” в неожиданной отрасли крипторынка. Фирма получила мировую известность, как первопроходец в публичной покупке Bitcoin, запасы которого превысили на балансе 1% всей эмиссии криптовалюты.
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