Развивается наступление в Восточной Пруссии

В течение 1 марта на территории Померании, северо-восточнее и севернее города Нойштеттен наши войска в результате наступательных боев овладели населенными пунктами Флеммингсорт, Флетенштайн, Фалькенхаген, Хелькевизе, Нойдорф, Цехендорф, Бухвальд и Эшенриге, пишет газета «Известия».