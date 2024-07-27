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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Дмитриев: «Дронова и Сырица имеют все шансы хорошо выступить в Париже, попасть на пьедестал. Трасса им подходит»

«Тамара Дронова и Глеб Сырица имеют все шансы хорошо выступить в Париже, попасть на пьедестал. Но, сравнивая уровень российского шоссейного велоспорта с мировым, и учитывая, что больших успехов не было уже давно – думаю, что попадание в топ-10 уже будет неплохим выступлением.

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