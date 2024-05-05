Запад установил как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине

Итальянское издание La Repubblica сообщило, что НАТО на фоне обеспокоенности Запада провалами ВСУ на фронте в очень конфиденциальной форме установила для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт, включая дальнейшие успехи российских войск и якобы возможную «провокацию» РФ.