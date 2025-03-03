Украинские дроны атаковали НПЗ в Уфе В Главном управлении МЧС по Башкирии подтвердили информацию о возгорании на одном из предприятий Уфы.
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Украинские дроны атаковали НПЗ в Уфе В Главном управлении МЧС по Башкирии подтвердили информацию о возгорании на одном из предприятий Уфы.
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