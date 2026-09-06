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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Арсенала» 4 победы в 4 матчах на старте сезона. Дальше – «Наполи» в ЛЧ

«Арсенал» одержал 4 победы в 4 матчах с начала сезона с общим счетом 8:1. Сегодня команда Микеля Артеты обыграла « Челси » в матче 3-го тура АПЛ (2:1).

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