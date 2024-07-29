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Доцент Иванова-Швец рассказала о доплате для пенсионеров старше 80 лет

Доцент Иванова-Швец рассказала о доплате для пенсионеров старше 80 лет

Госдума вводит доплату в размере 1 200 рублей для пенсионеров от 80 лет. Она будет начислена наряду с традиционными доплатами к пенсиям определенным категориям граждан.

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