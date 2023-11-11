ЦАХАЛ: Причиной удара по больнице Аль-Ахли мог стать неудачный запуск ракеты джихадистами

Вечером 17 октября сообщило об авиаударе израильской армии по больнице в секторе Газа. После того, как Израиль проверил данные о случившемся, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что речь идёт о попадании ракеты, запущенной группировкой "Исламский джихад".