ЦАХАЛ: Причиной удара по больнице Аль-Ахли мог стать неудачный запуск ракеты джихадистами

Вечером 17 октября сообщило об авиаударе израильской армии по больнице в секторе Газа. После того, как Израиль проверил данные о случившемся, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что речь идёт о попадании ракеты, запущенной группировкой "Исламский джихад".
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