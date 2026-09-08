«Паскойвава»: искусство перевели на ненецкий язык на Арктической биеннале

В Баренцбурге представили арт-объекты, посвященные сохранению языков КМНС. Художник «Арктической биеннале» Сергей Катран в своем проекте «Северный корпус» предложил переосмыслить, как на одном из языков коренных народов Севера — ненецком — может звучать слово «искусство».
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