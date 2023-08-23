Генерал Армагеддон отстранен от должности главкома ВКС и ждет нового назначения

Людмила Лиханова Офицер с таким огромным военным опытом никогда не6 останется ВНЕ, он будет задействован там, где он нужнее. На СВО в общем-то уже все понятно, а вот в той же Африке и др. есть масса работы как и когда-то в Сирии. Наш Главнокомандующий такими кадрами не разбрасывается. Так что, ципсоте, стОит помолчать, а вдруг завтра у вас под окном появится Армагедоныч и придет вам пипец.

Людмила Лиханова Офицер с таким огромным военным опытом никогда не останется ВНЕ, он будет задействован там, где он нужнее. На СВО в общем-то уже все понятно, а вот в той же Африке и др. есть масса работы как и когда-то в Сирии. Наш Главнокомандующий такими кадрами не разбрасывается. Так что, ципсоте, стОит помолчать, а вдруг завтра у вас под окном появится Армагедоныч и придет вам пипец.