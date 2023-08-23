Сергей Суровикин. Иллюстрация: скриншот видео / https://t.me/RtrDonetsk Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими войсками, но находится в распоряжении Минобороны России.
Генерал Армагеддон отстранен от должности главкома ВКС и ждет нового назначения
Комментарии
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Людмила Лиханова
Офицер с таким огромным военным опытом никогда не6 останется ВНЕ, он будет задействован там, где он нужнее. На СВО в общем-то уже все понятно, а вот в той же Африке и др. есть масса работы как и когда-то в Сирии. Наш Главнокомандующий такими кадрами не разбрасывается. Так что, ципсоте, стОит помолчать, а вдруг завтра у вас под окном появится Армагедоныч и придет вам пипец.
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9 мин.
Людмила Лиханова
Офицер с таким огромным военным опытом никогда не останется ВНЕ, он будет задействован там, где он нужнее. На СВО в общем-то уже все понятно, а вот в той же Африке и др. есть масса работы как и когда-то в Сирии. Наш Главнокомандующий такими кадрами не разбрасывается. Так что, ципсоте, стОит помолчать, а вдруг завтра у вас под окном появится Армагедоныч и придет вам пипец.
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7 мин.
Людмила Лиханова
Да кому ТЫ интересен со своими соплями верю-не верю, на ромашке еще погадай, урак
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6 мин.
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