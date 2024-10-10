В прошлом году мы видели остроконечный внедорожник BAIC BJ40. И тут «китаец» не впечатлил – за стильным внешним видом и уникальной возможностью полного снятия крыши скрывается салон с кучей эргономических странностей, не лучшая установка силового агрегата, а коробка передач не имеет механической блокировки крестовины межосевой дифференциал.
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