﻿﻿В прошлом году мы видели остроконечный внедорожник BAIC BJ40. И тут «китаец» не впечатлил – за стильным внешним видом и уникальной возможностью полного снятия крыши скрывается салон с кучей эргономических странностей, не лучшая установка силового агрегата, а коробка передач не имеет механической блокировки крестовины межосевой дифференциал.