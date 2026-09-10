Новые правила с 1 октября. Что изменится в работе самозанятых - о чём нужно знать

В работе самозанятых граждан в России грядут изменения. О чём нужно знать с 1 октября 2026 года.Уже с 1 октября 2026 года граждан России, у которых есть статус самозанятых, ждут изменения.
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