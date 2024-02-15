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Прям отлегло от сердца: В Белом доме заверили, что Байден не нуждается в проверке умственных способностей

Прям отлегло от сердца: В Белом доме заверили, что Байден не нуждается в проверке умственных способностей

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 12 февраля, заявила, что у президента США Джо Байдена «острый ум» и он не нуждается в проверке умственных способностей, – сообщают СМИ.

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