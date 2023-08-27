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Доннарумма заявил, что Мбаппе останется в «ПСЖ»: «Точно. Играть с ним – фантастика»

Доннарумма заявил, что Мбаппе останется в «ПСЖ»: «Точно. Играть с ним – фантастика»

Вратарь парижан высказался об этом после победы над «Лансом» в Лиге 1 (3:1). – Очень приятно играть с Килианом, это фантастика.

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