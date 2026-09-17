Захарова: генсек ООН не предоставил списков погибших в Буче

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш за почти пять лет не предоставил списков погибших в Буче, несмотря на все многочисленные запросы российской стороны.
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