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«Гаилә белән сайлыйбыз!» фотоконкурсында соңгы iPhone 17 смартфоны уйнатылды

ТНВ телемарафоны эфирында «Гаилә белән сайлыйбыз!» фотоконкурсы кысаларында соңгы iPhone 17 уйнатылды.

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