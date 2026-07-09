Дизайнеров Севастополя приглашают проявить себя на конкурсе адаптивной одежды

Конкурс адаптивный одежды «На крыльях» принимает заявки от севастопольских дизайнеров.Филиал фонда «Защитники Отечества» в Севастополе приглашает дизайнеров, модельеров, производителей и студентов профильных учебных заведений принять участие во Всероссийском конкурсе адаптивной одежды «На крыльях».
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