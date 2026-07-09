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Вести Севастополь

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Дизайнеров Севастополя приглашают проявить себя на конкурсе адаптивной одежды

Дизайнеров Севастополя приглашают проявить себя на конкурсе адаптивной одежды

Конкурс адаптивный одежды «На крыльях» принимает заявки от севастопольских дизайнеров.Филиал фонда «Защитники Отечества» в Севастополе приглашает дизайнеров, модельеров, производителей и студентов профильных учебных заведений принять участие во Всероссийском конкурсе адаптивной одежды «На крыльях».

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