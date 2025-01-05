14 человек, которые нашли себе крутые хобби и теперь нарадоваться не могут

Хобби человек выбирает себе сам, поэтому без истинной любви к делу представить это невозможно. Люди готовы часами просиживать над лепкой, вышиванием, вязанием, декором тортов и многим другим, не жалея ни пальцев, ни спины.
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