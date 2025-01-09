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Суть Событий

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Пискарев анонсировал новые законопроекты для противодействия иноагентам

Пискарев анонсировал новые законопроекты для противодействия иноагентам

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила пакет законопроектов, направленных «на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил».

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