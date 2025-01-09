Пискарев анонсировал новые законопроекты для противодействия иноагентам

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила пакет законопроектов, направленных «на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил».
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