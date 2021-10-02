Медвежий угол

36 116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Натесов
    Так они же пиндоскиешлюшки.Эти ватники пожал...
  • Искандер
    Чудеса... Только сегодня прочитал в новостях о том, что Ахеджакова опровергла слухи о её вызове на допрос. Старуха со...«Это уже не цензу...
  • Евгений Натесов
    Ты клоун?Эти ватники пожал...

А вот не надо нас измерять и ставить нам на вид! Собирать для этого совещание и рассказывать нам о правах нашего человека! Надоело...

А вот не надо нас измерять и ставить нам на вид! Собирать для этого совещание и рассказывать нам о правах нашего человека! Надоело...

Совещание по вопросу человеческого. измерения ( Ась? Кто на ком стоял???) в Варшаве сорвалось из-за России Госдеп СШП и Блинкен (в Пиндостане, видать, замутили политическую пекарню - одни блины пошли косяком - БЛИН клинтон, теперь вот  БЛИНкен.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Аркадий Цыганов
Все так. Нам предьява за предьявой, а наш МИД их коллегами, партнёрами и друзьями кличет. Беззубые.
aib183

Картина дня

наверх