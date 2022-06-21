Картина дня. Финансы

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Минфин предложил сформировать резервный фонд из золота и драгоценных камней на нужды мобилизации

Минфин предложил сформировать резервный фонд из золота и драгоценных камней на нужды мобилизации

В России может появиться резервный фонд из золота и драгоценных камней, предназначенный для мобилизационных нужд страны.

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