Евраев: движение из Ярославля в сторону Москвы на трассе М-8 восстановили

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем канале на платформе "Макс", что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы на трассе М-8 было восстановлено после отмены беспилотной опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии