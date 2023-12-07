В РФ 36% блогеров с аудиторией от 100 тысяч зарегистрировались как ИП

Доля российских зарегистрировавшихся в качестве предпринимателей российских блогеров с аудиторией от 100 тысяч подписчиков достигла 36%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные совместного исследования, проведенного банком «Бланк» и коммуникационным агентством Social Stars.