В РФ 36% блогеров с аудиторией от 100 тысяч зарегистрировались как ИП

Доля российских зарегистрировавшихся в качестве предпринимателей российских блогеров с аудиторией от 100 тысяч подписчиков достигла 36%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные совместного исследования, проведенного банком «Бланк» и коммуникационным агентством Social Stars.
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