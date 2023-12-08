ХАМАС: израильский заложник погиб при неудачной попытке его освобождения

Global Look Press/IMAGO/FADI AMUN Израильский заложник Сахар Барух, захваченный радикалами при нападении на Израиль, погиб в секторе Газа во время неудачной попытки освобождения, заявили в боевом крыле палестинского движения ХАМАС.
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