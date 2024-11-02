Баскетболист Леброн Джеймс объяснил почему он поддерживает Камалу Харрис

Причины, по которым на предстоящих выборах президента США он поддерживает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, назвал один из лучших баскетболистов всех времен, легкий форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс 2 ноября сообщает портал Fadeaway World.
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