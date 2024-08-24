Музыканты Михайловского театра получили звания заслуженных артистов России

Высокой награды удостоились сразу два артиста Концертмейстер оркестра Михайловского театра, скрипачка Ольга Волкова и концертмейстер группы виолончелей Евгений Пилипчук получили звания заслуженных артистов России, сообщает пресс-служба театра в Телеграм-канале.
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