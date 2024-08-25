Два человека погибли при лобовом ДТП легковушки и грузовика под Новосибирском

t.me/gibddnso / Официальный канал Госавтоинспекции Новосибирской области Из-за лобового столкновения легковой иномарки с грузовиком в Новосибирском районе ночью 26 августа погибли два человека, сообщили в региональном главке Госавтоинспекции.
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