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Рогов: войска РФ начали зачистку Времевки в ДНР от остатков групп ВСУ

Рогов: войска РФ начали зачистку Времевки в ДНР от остатков групп ВСУ

Российские войска выбили ВСУ из Времевки в Донецкой Народной Республике и начали зачистку села от остатков групп противника, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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