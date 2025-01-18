Рогов: войска РФ начали зачистку Времевки в ДНР от остатков групп ВСУ

Российские войска выбили ВСУ из Времевки в Донецкой Народной Республике и начали зачистку села от остатков групп противника, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.