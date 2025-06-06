ПВО сбили 174 БПЛА над российскими регионами

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны сбиты над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.
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